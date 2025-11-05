Venezuela la battuta di Maduro | In Usa ora sono più famoso di Taylor Swift

(Adnkronos) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha detto di essere diventato ''più famoso'' di Taylor Swift o del rapper portoricano Bad Bunny per la copertura mediatica a lui riservata negli Stati Uniti dopo la crisi del suo Paese con Washington. Durante una riunione del suo partito Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

