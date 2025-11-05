Venezuela ancora sotto assedio Maduro stringe la morsa mentre Trump valuta le opzioni di guerra

In Venezuela è stato liberato dopo cinque giorni in cui era rimasto scomparso il giornalista Joan Camargo, e sono stati rilasciati dopo quattro giorni gli studenti cineasti Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño e Marcela Hernández. Anche loro dopo essere stati arrestati arbitrariamente e senza far sapere dove si trovassero. “La pressione nazionale e internazionale ha ottenuto che Noel, Ingrid, Katiuska e Marcela tornassero con le loro famiglie e i loro amici” ha celebrato il Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, mentre l’avvocato Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal della ong Provea, ha sottolineato “l'importanza di parlare apertamente, di non rimanere in silenzio di fronte all'arbitrarietà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Venezuela ancora sotto assedio. Maduro stringe la morsa mentre Trump valuta le opzioni di guerra

Leggi anche questi approfondimenti

L’America Latina sotto scacco dei cartelli: dal Messico al Venezuela, un potere che non conosce confini - facebook.com Vai su Facebook

#Venezuela. Gli articoli orientati della stampa di estrema destra circa la presunta attività dei “cartelli brasiliani” nelle zone amazzoniche, sollecitano e forse anticipano possibili operazioni di terra o sotto copertura organizzate dalla Cia - X Vai su X

Venezuela ancora sotto assedio. Maduro stringe la morsa mentre Trump valuta le opzioni di guerra - Liberati il giornalista Joan Camargo e quattro studenti arrestati arbitrariamente, ma nelle carceri di Caracas restano centinaia di detenuti politici, tra cui l’italiano Alberto Trentini, in prigione ... Si legge su ilfoglio.it

Venezuela, l’ira del regime verso il cardinale Porras. E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera - Un “inconsueto dispiegamento militare” ha impedito al cardinale Baltazar Porras di raggiungere Isnotú, la terra natale di san José Gregorio Hernández, dove il porporato avrebbe presieduto l’Eucaristia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Venezuela, la guerra Usa ai narcos e le reali intenzioni di Trump: “Maduro ha i giorni contati come presidente” - Parola di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti che torna a minacciare il suo omologo sudamericano dopo giorni di indiscrezioni e no ... Segnala msn.com