Venezuela agente Usa Edwin Lopez cercò di corrompere pilota personale di Maduro Bitner Villegas per far atterrare in America presidente e arrestarlo

Edwin Lopez, agente del Dhs, tentò di corrompere il pilota di Maduro per consegnarlo agli Stati Uniti. L'operazione durò 16 mesi e finì nel nulla Una storia incredibile quella emersa dal Venezuela. Il pilota personale del presidente Nicolas Maduro, Bitner Villegas, è stato al centro di un'ope.

