Venezia rivela la sua anima noir
In che modo? Con la Murano Art Collection, l'iconica collezione di profumi di The Merchant of Venice che si veste di una profonda e opulenta vernice nera lucida, ma anche con Venice Noir, il festival dedicato alla letteratura di genere, di cui il brand è sponsor, in programma dal 14 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La classifica sulla #criminalità in Italia stilata dal Sole 24 Ore rivela che #Trieste è al tredicesimo posto, con un tasso di reati denunciati ogni 100 mila abitanti superiore a quello di Napoli. Molto più in basso gli altri capoluoghi del Friuli Venezia Giulia: Pordeno - facebook.com Vai su Facebook
L'artista Jaume Plensa in mostra a Venezia: «La scultura? Varco verso la luce» - Al negozio Olivetti in piazza San Marco 17 lavori in vetro dell'autore spagnolo: «La verticalità delle mie opere guarda l’anima e il cielo» ... Da corrieredelveneto.corriere.it
Venezia, morta a 41 anni la campionessa di body painting Jenny Corrò: «Un'anima bella» - «La creatività è l’unico posto in cui la vita smette di essere un problema e diventa una possibilità». Segnala corrieredelveneto.corriere.it
Intelligenza e anima nella Biennale di Architettura 2025 a Venezia - Riunisce queste tre intelligenze la Biennale di Architettura 2025, a Venezia, con la curatela dell'architetto e ingegnere Carlo Ratti per quanto riguarda ... Riporta tg24.sky.it