Speriamo è il nuovo atteso album di Venerus, live nei club un’esperienza immersiva che unisce musica, narrazione e performance per raccontare il processo creativo e l’anima del disco. Speriamo è il nuovo atteso album di Venerus, in uscita venerdì 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, vinile e vinile autografato per Asian Fake Emi Records Universal Music Italia. Anticipato dai singoli Ti Penso, Felini con Marco Castello e Impossibile, il terzo album in studi prende il titolo da una parola semplice e potentissima, l’espressione che meglio racconta il tempo in cui viviamo: basta ascoltare le conversazioni per strada, la voce dei commentatori in radio o il linguaggio quotidiano per riconoscere dentro a questo termine un profondo desiderio collettivo di fiducia e abbandono al destino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Venerus presenta l’album Speriamo con uno spettacolo unico nel suo genere