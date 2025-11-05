Venerus | Con Speriamo non voglio solo spaccare voglio dire qualcosa

“E intanto noi, che ci eravamo stretti in un abbraccio, preoccupati per il mondo e delusi dalla realtà, ci siamo innamorati della speranza”. Speriamo, il nuovo album di Venerus, apre con queste parole: le aveva già scritte a settembre su un vetro, durante una performance allo Spazio Serra a Milano. «Sperare è qualcosa di innato nell’essere umano, innamorarsi della speranza invece vuol dire riconoscere questa verità e attribuirle valore», spiega, «Nel mio lavoro significa dare peso alle decisioni e sentire di dover portare qualcosa di più della “bella canzone”. Non soltanto “spaccare”, ma provare a lavorare per qualcosa di un pochettino più importante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Venerus: «Con Speriamo, non voglio solo spaccare, voglio dire qualcosa»

