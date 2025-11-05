Venerdì 13 | le tante vite di Jason Voorhees

Jason Voorhees è il personaggio di finzione nato dalla penna di Sean S. Cunningam. ‘Venerdi 13’ è una delle saghe più iconiche del genere slasher horror, e oggi ci interroghiamo su cosa abbia reso la maschera da hockey più famosa del cinema e della cultura pop tanto emblematica. Una maledizione si è abbattuta sul campo estivo di Crystal Lake e miete vittime attraverso un uomo dal passato oscuro. Jason è l’uomo nero che minaccia l’estate degli adolescenti che vivono l’amicizia e l’amore ignorandone la tragica caducità. La nebbia di Crystal Lake. La storia orginale di Friday the 13th è ambientata nel 1979, nel campeggio umido e isolato di Crystal Lake, dove alcuni ragazzi sono stati assunti in vista dell’apertura estiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

