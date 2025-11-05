Vendita San Siro rogito in corso | atteso l’annuncio di Inter e Milan nelle prossime ore!

Inter News 24 I due club stanno firmando le carte. La giornata odierna è destinata a segnare un momento storico per Milano e per i suoi due club principali. Secondo quanto riportato da Sportitalia (e confermato dalle ultime fonti di stampa), è in corso in queste ore, all’interno di uno studio notarile nel cuore del capoluogo lombardo, la firma del rogito per il trasferimento di proprietà dello stadio San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano a Inter e Milan. Il lungo e complesso iter burocratico e finanziario giunge così alla sua fase conclusiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

