Vendita San Siro rogito in corso | atteso l’annuncio di Inter e Milan nelle prossime ore!
Inter News 24 I due club stanno firmando le carte. La giornata odierna è destinata a segnare un momento storico per Milano e per i suoi due club principali. Secondo quanto riportato da Sportitalia (e confermato dalle ultime fonti di stampa), è in corso in queste ore, all’interno di uno studio notarile nel cuore del capoluogo lombardo, la firma del rogito per il trasferimento di proprietà dello stadio San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano a Inter e Milan. Il lungo e complesso iter burocratico e finanziario giunge così alla sua fase conclusiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
San Siro, tutto pronto per il rogito: domani può arrivare la vendita a Inter e Milan - X Vai su X
Aggiornamento mensile sulle disponibilità per lo show allo stadio di San Siro! ? Biglietti disponibili su Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati. - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, il giorno del rogito: Inter e Milan comprano lo stadio - Obiettivo chiudere entro il 10 novembre per evitare il vincolo che bloccherebbe la demolizione. Lo riporta msn.com
CorSera: "Vendita di San Siro: oggi è il giorno del rogito" - Quella di oggi sarà una giornata storica per Milano in quanto verrà firmato il rogito per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. milannews.it scrive
San Siro, stadio venduto a Milan e Inter: oggi la firma del rogito - Dopo 90 anni, lo stadio Meazza, acquisito nel 1935 dal Comune di Milano, cambierà proprietà. Scrive tg24.sky.it