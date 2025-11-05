Vendita San Siro lo stadio è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan | ecco il comunicato congiunto

Inter News 24 dei due club meneghini. Attraverso un comunicato congiunto, Inter e Milan hanno ufficializzato la firma sul rogito che ha sancito la vendita di San Siro, e delle aree limitrofe, ai due club. IL COMUNICATO – « Milano, 5 novembre 2025 – FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vendita San Siro, lo stadio è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan: ecco il comunicato congiunto

