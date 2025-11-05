Vendita San Siro lo stadio è ufficialmente di Milan ed Inter | la nota ufficiale dopo la firma delle scorse ore

Calcionews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vendita San Siro, Milan ed Inter sono entrati in possesso dello stadio. Un passaggio fondamentale per ricostruire dopo un periodo non facile. Milan ed Inter sono ufficialmente i proprietari dello stadio di San Siro. Ecco il comunicato subito dopo la firma: «Milano, 5 novembre 2025 – FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

