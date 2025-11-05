Vendita di San Siro Trotta ai pm | Solo un’operazione di speculazione immobiliare

Milano, 5 novembre 2025 – L’avviso di interesse pubblico per la vendita di San Siro e delle aree circostanti era già ritagliato su “un'operazione di speculazione immobiliare" con cui, in sostanza, tagliare fuori altri partecipanti che potevano avere altre proposte. È questo il senso della testimonianza, resa oggi davanti ai pm, del promoter Claudio Trotta, sentito come persona informata sui fatti nell'inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita del Mezza. CLAUDIO TROTTA BARLEY ARTS L’inchiesta . Trotta è stato sentito dagli inquirenti questa mattina a Palazzo di giustizia questa mattina, proprio nel giorno della firma del rogito notarile che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio dal Comune di Milano a Inter e Milan, hanno affidato agli studi d’architettura Foster + Partners e Manica il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l'area circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

