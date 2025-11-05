La vicenda di Us?ma al-Ma?r? Na??m, italianizzato in Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, rappresenta uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi mesi in Italia. Nato a Tripoli il 16 luglio 1979, durante il regime di Mu?ammar Gheddafi, questo militare libico ha vissuto una trasformazione radicale: da commerciante di polli e volatili al mercato della capitale libica a figura di spicco nelle operazioni militari della seconda guerra civile del suo paese. Prima della caduta del regime di Gheddafi nel 2011, Almasri conduceva una vita ordinaria come venditore ambulante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vendeva polli al mercato, è diventato un criminale di guerra: chi è il generale Almasri e di cosa è accusato