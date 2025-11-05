Vela ‘Il Veloce 2025’ selezionati i dieci team in gara da Genova a Venezia

Si sono concluse le selezioni per la quinta edizione del Marina Militare Nastro Rosa ‘Il Veloce’ 2025, la regata offshore che circumnaviga l’Italia da Genova a Venezia. Dopo le qualificazioni, sono stati definiti i dieci team che prenderanno parte alla competizione. Una regata epica, la più lunga del Mediterraneo, 1.492 miglia in navigazione non stop con i Beneteau Figaro 3 ed equipaggi da 2 persone. Un evento sportivo senza eguali che attrae atleti da tutto il Mondo. Tra i dieci team, spicca Kairos², equipaggio più giovane della competizione e formato dal 19enne Federico Maywald e da Alessandro Doria, selezionati tra 32 team internazionali che si sono sfidati nelle qualifiche avvenute i giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vela, ‘Il Veloce 2025’, selezionati i dieci team in gara da Genova a Venezia

