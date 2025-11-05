veduggio ii cadavere di un uomo trovato ai margini della strada alla cascina tremolada

Veduggio con Colzano (Monza), 5 novembre 2025 – Il cadavere di un uomo fra i trenta e i quarant’anni è stato trovato questa mattina intorno alle 7 e mezza al margine della strada a Veduggio con Colzano, fuori dal centro abitato, in via Verdi, nella zona della Cascina Tremolada. Un’area da sempre considerata “a rischio” per lo spaccio di droga. Per ora è stato possibile soltanto attribuirgli un’età presunta. L’uomo era privo di documenti, e al momento non è stata possibile l’identificazione. L’auto del corriere della droga. Girava con dieci chili di cocaina Comuni e forze dell’ordine in Prefettura: non solo droga, è allarme anche per i raid nelle case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

