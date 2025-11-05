Veduggio iI cadavere di un uomo trovato ai margini della strada alla Cascina Tremolada
Veduggio con Colzano (Monza), 5 novembre 2025 – Il cadavere di un uomo fra i trenta e i quarant’anni è stato trovato questa mattina intorno alle 7 e mezza al margine della strada a Veduggio con Colzano, fuori dal centro abitato, in via Verdi, nella zona della Cascina Tremolada. Un’area da sempre considerata “a rischio” per lo spaccio di droga. Per ora è stato possibile soltanto attribuirgli un’età presunta. L’uomo era privo di documenti, e al momento non è stata possibile l’identificazione. L’auto del corriere della droga. Girava con dieci chili di cocaina Comuni e forze dell’ordine in Prefettura: non solo droga, è allarme anche per i raid nelle case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Uomo trovato morto all’alba: inutili i soccorsi, indagini in corso - L’identità della vittima e la sua età non sono ancora state rese note, mentre i carabinieri e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ... Come scrive mbnews.it
Veduggio, rinvenuto un cadavere sul ciglio di una strada vicino alla Valassina - Sul rinvenimento indagano i carabinieri di Seregno: la vittima, non ancora identificata, potrebbe essere stata investita da un'auto di passaggio ... Scrive msn.com
Veduggio: a pochi passi dalla SS36 rinvenuto il cadavere di un uomo - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto alle prime ore di questa mattina a Veduggio con Colzano (MB), più precisamente in Via Verdi, località Cascina Tremolada. casateonline.it scrive