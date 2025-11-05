Vecchia cava trasformata in una discarica di plastiche batterie e rubinetti | sequestro e denuncia

NARDÒ – Vecchia cava trasformata in discarica: sequestro e denuncia. I carabinieri forestali del Nucleo di Gallipoli, dopo approfondite indagini con l’aiuto di telecamere, hanno individuato il responsabile di abbandoni e smaltimenti abusivi di rifiuti sul ciglio di una cavità dismessa, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it