Vecchia cava trasformata in una discarica di plastiche batterie e rubinetti | sequestro e denuncia
NARDÒ – Vecchia cava trasformata in discarica: sequestro e denuncia. I carabinieri forestali del Nucleo di Gallipoli, dopo approfondite indagini con l’aiuto di telecamere, hanno individuato il responsabile di abbandoni e smaltimenti abusivi di rifiuti sul ciglio di una cavità dismessa, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
