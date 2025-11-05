Vaticano Leone XIV approva e firma la nota dottrinale Mater Populi fidelis | il titolo di Maria Corredentrice è inappropriato e sconveniente

Dopo anni di dibattiti teologici, arriva una presa di posizione definitiva da parte del Dicastero per la Dottrina della fede: il titolo di Maria “Corredentrice” è da considerarsi «sempre inappropriato» e «perfino sconveniente». La nuova nota dottrinale “Mater Populi fidelis”, approvata e firmata da Leone XIV, interviene per mettere ordine in una questione che, per decenni, ha diviso teologi e fedeli. Il documento riafferma il ruolo della Vergine Maria come Madre di Dio e «prima discepola», ma precisa che la definizione di “Corredentrice” rischia di «oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo» e di «generare confusione» tra i fedeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vaticano, Leone XIV approva e firma la nota dottrinale “Mater Populi fidelis”: il titolo di Maria “Corredentrice” è “inappropriato e sconveniente”

Contenuti che potrebbero interessarti

Paccher incontra Papa Leone in Vaticano e presenta il volume su Angelo Confalonieri. Giornata istituzionale nella Capitale per il presidente del Consiglio regionale. In Vaticano un breve ma significativo scambio con il Pontefice. A seguire, la presentazione de - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV (@Pontifex_it) / Posts - X Vai su X

Vaticano, Leone XIV approva e firma la nota dottrinale “Mater Populi fidelis”: il titolo di Maria “Corredentrice” è “inappropriato e sconveniente” - Dopo anni di dibattiti teologici, arriva una presa di posizione definitiva da parte del Dicastero per la Dottrina della fede: il titolo di Maria ... Come scrive thesocialpost.it

«Madre di Dio», ma non «corredentrice»: la nota sulla Madonna approvata da papa Leone XIV - La nota dottrinale chiarisce perché la Madonna non può essere definita «corredentrice»: il titolo, spiega il Papa, «rischia di oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo, può «generare confusione ... Come scrive msn.com

Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica sull'educazione - Prima di iniziare la Messa con gli studenti delle Università Pontificie, nella Basilica Vaticana Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" che sarà resa pubbl ... Lo riporta acistampa.com