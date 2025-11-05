Vaticano Leone XIV approva e firma la nota dottrinale Mater Populi fidelis | il titolo di Maria Corredentrice è inappropriato e sconveniente

Dopo anni di dibattiti teologici, arriva una presa di posizione definitiva da parte del Dicastero per la Dottrina della fede: il titolo di MariaCorredentrice” è da considerarsi «sempre inappropriato» e «perfino sconveniente». La nuova nota dottrinaleMater Populi fidelis”, approvata e firmata da Leone XIV, interviene per mettere ordine in una questione che, per decenni, ha diviso teologi e fedeli. Il documento riafferma il ruolo della Vergine Maria come Madre di Dio e «prima discepola», ma precisa che la definizione di “Corredentrice” rischia di «oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo» e di «generare confusione» tra i fedeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

