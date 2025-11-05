Vasto a Rimini per la tutela dell’Adriatico | un patto per ridurre la plastica monouso e promuovere un turismo sostenibile

Il Comune di Vasto ha preso parte, lunedì 3 novembre 2025, alla tavola rotonda organizzata a Rimini in occasione del Fuorisalone 2025, un appuntamento che ha riunito amministratori, professionisti del settore turistico e realtà impegnate nella salvaguardia dell’ambiente marino. Al centro del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Vasto al fianco di Rimini per un mare più pulito. Riduzione della plastica in mare e promozione di pesca responsabile i temi principali Il Comune di Vasto partecipa al lancio dell'alleanza tra città e paesi di mare, iniziativa nazionale promossa dall'associazione

Tutela del mare e dell'ambiente nell'ottava edizione del Fuorisalone - Nel giorno che precede l'inaugurazione del Salone Ecomondo parte l'alleanza tra città e paesi di mare intorno all'Italia, il cui titolo è: "Naturalità dell'ambiente, per la salute umana, e non solo".

