Variante di via Cerquelle | La delibera va annullata
di Sandro Franceschetti Dopo il comitato cittadino 'Via Cerquelle', l'associazione Airone e il Comune di Cartoceto, che ha inviato formali osservazioni per evidenziare gli elementi di contrasto, sull'ormai nota questione della variante scende fortemente in campo anche la minoranza consiliare di Colli al Metauro, che attraverso Alessandra Khadem, consigliera e avvocatessa, ha inoltrato una richiesta di convocazione del civico consesso inserendo all'ordine del giorno l'annullamento della delibera del primo settembre scorso che ha dato inizio all'iter per la modifica del Prg. La quale, lo ricordiamo, prevede la trasformazione da residenziale a industriale dell'area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle, ubicata nel territorio di Colli ma circondata su tre lati da quello di Lucrezia di Cartoceto, per rendervi possibile la costruzione di un opificio di 30mila metri quadrati da parte del proprietario dell'area, il titolare della Mec.
