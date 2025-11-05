Variante di San Marco dei Cavoti | abbattuto l’ultimo diaframma della galleria

Anteprima24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato questa mattina, mercoledì 5 novembre, lo scavo della galleriaSan Marco’, opera principale della variante di San Marco dei Cavoti (2° stralcio del 1° lotto) alla strada statale 212 “della Val Fortore”, in provincia di Benevento. L’abbattimento dell’ultimo diaframma è avvenuto questa mattina alla presenza, tra gli altri, del Responsabile Nuove Opere Campania e RUP  Vincenzo Catone, dal Direttore dei Lavori  Domenico Roy, insieme ai rappresentanti dell’appaltatore, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Rillo Costruzioni (mandataria) – Consorzio Stabile Infratech, Barone Costruzioni e Tecnocostruzioni (mandanti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

variante di san marco dei cavoti abbattuto l8217ultimo diaframma della galleria

© Anteprima24.it - Variante di San Marco dei Cavoti: abbattuto l’ultimo diaframma della galleria

Altri contenuti sullo stesso argomento

variante san marco cavotiAnas, completato lo scavo della galleria San Marco - Anas (gruppo FS Italiane) ha completato questa mattina, mercoledì 5 novembre, lo scavo della galleria "San Marco", ... Si legge su msn.com

San Marco dei Cavoti, sprint Fortorina: consegnati i lavori per la Variante - Anas ha consegnato oggi all’appaltatore i lavori di realizzazione del primo stralcio della Variante di San Marco dei Cavoti alla strada statale 212 “della Val Fortore”. Segnala ilmattino.it

Fortorina, incontro istituzionale per i lavori sulla ‘variante di San Marco dei Cavoti’ - Si è svolto oggi presso il Comune di San Marco dei Cavoti un incontro alla presenza del Presidente di Anas Giuseppe Pecoraro, dell’On. Segnala ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Variante San Marco Cavoti