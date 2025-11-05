Variante di San Marco dei Cavoti | abbattuto l’ultimo diaframma della galleria
Tempo di lettura: 2 minuti Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato questa mattina, mercoledì 5 novembre, lo scavo della galleria ‘San Marco’, opera principale della variante di San Marco dei Cavoti (2° stralcio del 1° lotto) alla strada statale 212 “della Val Fortore”, in provincia di Benevento. L’abbattimento dell’ultimo diaframma è avvenuto questa mattina alla presenza, tra gli altri, del Responsabile Nuove Opere Campania e RUP Vincenzo Catone, dal Direttore dei Lavori Domenico Roy, insieme ai rappresentanti dell’appaltatore, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Rillo Costruzioni (mandataria) – Consorzio Stabile Infratech, Barone Costruzioni e Tecnocostruzioni (mandanti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anas, completato lo scavo della galleria San Marco - Anas (gruppo FS Italiane) ha completato questa mattina, mercoledì 5 novembre, lo scavo della galleria "San Marco", ... Si legge su msn.com
San Marco dei Cavoti, sprint Fortorina: consegnati i lavori per la Variante - Anas ha consegnato oggi all’appaltatore i lavori di realizzazione del primo stralcio della Variante di San Marco dei Cavoti alla strada statale 212 “della Val Fortore”. Segnala ilmattino.it
Fortorina, incontro istituzionale per i lavori sulla ‘variante di San Marco dei Cavoti’ - Si è svolto oggi presso il Comune di San Marco dei Cavoti un incontro alla presenza del Presidente di Anas Giuseppe Pecoraro, dell’On. Segnala ntr24.tv