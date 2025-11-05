vanzaghello in lutto addio a mario pedrini

Il Comune di Vanzaghello perde uno dei suoi "fondatori". Nelle scorse ore è venuto a mancare Mario Pedrini, il primo sindaco del paese (rimase in carica dal 1969 al 1985). Pedrini era a capo del Comitato esecutivo che studiò e perorò la causa della rinascita del Comune di Vanzaghello, dopo che per oltre un secolo aveva perso la propria autonomia con l’aggregazione a Magnago. In una intervista che ci concesse alcuni anni orsono, Pedrini nel suo ufficio di commercialista che ha gestito sino a quando le forze lo hanno assistito sottolineava che non fu una impresa facile. L’istanza di autonomia venne sottoscritta da 1837 elettori dei 2478 aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

