Vannacci cita la Decima Mas Viviani furioso | Il mio gesto non c’entra nulla

La celebrazione di una vittoria sportiva si è trasformata in un caso politico-mediatico che ha coinvolto il ciclista azzurro Elia Viviani. La controversia è nata dal gesto della “X” disegnata con le braccia per festeggiare l’oro iridato nell’inseguimento a squadre, sua ultima gara in carriera. Il gesto è stato interpretato da alcuni come un richiamo alla Decima Mas (Flottiglia militare italiana), innescando una reazione a catena. Il fraintendimento innescato da Vannacci. La polemica ha assunto rilevanza dopo un post sui social dell’eurodeputato ed ex generale Roberto Vannacci. Interpretando il gesto in chiave politica, Vannacci aveva scritto: «Un’altra decima per l’Italia», alludendo proprio alla Flottiglia militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vannacci cita la Decima Mas, Viviani furioso: “Il mio gesto non c’entra nulla”

Leggi anche questi approfondimenti

Quindi l’Onorevole #Vannacci, per parlare dei criminali, tifosi estremisti di destra, che avrebbero provocato la morte di un autista del pullman dei tifosi pistoiesi di basket, parla dei “nostri”. Una bella ammissione. La frase che Vannacci cita è di Giorgio Almirante - facebook.com Vai su Facebook

"vannacci" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

X di fine carriera, Elia Viviani risponde a Vannacci: «Ma quale Decima Mas, non conosci il ciclismo». E l’azzurro ora valuta le vie legali - Dopo la pioggia di critiche e ironia che aveva colpito l’ex generale, il ciclista fresco di oro mondiale ha spiegato una volta per tutte il significato del gesto ... Riporta msn.com

“Un’altra decima per l’Italia”: Vannacci si appropria della foto di Elia Viviani, ma dietro quell’esultanza c’è un’impresa storica - Così il generale della Lega ha provato ad appropriarsi della foto di Elia Viviani dopo la vittoria della medaglia d’oro per farne un simbolo politico ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Vannacci scambia il gesto del ciclista Viviani per un riferimento alla X Mas: le prese in giro sui social - Roberto Vannacci esulta per il gesto di Elia Viviani dopo i mondiali di ciclismo: la gaffe sul riferimento alla X Mas scatena gli utenti sui social ... Secondo virgilio.it