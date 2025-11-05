Vannacci cita la Decima Mas Viviani furioso | Il mio gesto non c’entra nulla

La celebrazione di una vittoria sportiva si è trasformata in un caso politico-mediatico che ha coinvolto il ciclista azzurro Elia Viviani. La controversia è nata dal gesto della “X” disegnata con le braccia per festeggiare l’oro iridato nell’inseguimento a squadre, sua ultima gara in carriera. Il gesto è stato interpretato da alcuni come un richiamo alla Decima Mas (Flottiglia militare italiana), innescando una reazione a catena. Il fraintendimento innescato da Vannacci. La polemica ha assunto rilevanza dopo un post sui social dell’eurodeputato ed ex generale Roberto Vannacci. Interpretando il gesto in chiave politica, Vannacci aveva scritto: «Un’altra decima per l’Italia», alludendo proprio alla Flottiglia militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

