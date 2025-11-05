Vannacci all' attacco | Con Mamdani sindaco 24 anni dopo l' 11 settembre l' Occidente si arrende

"Ventiquattro anni dopo l'11 settembre, New York ha un sindaco musulmano. Così l'Occidente celebra la propria resa culturale chiamandola progresso". L'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci commenta sui social network il risultato elettorale delle elezioni amministrative nella Grande Mela. Al momento, con il 97,1% delle schede scrutinate, Zohran Mamdani ha ottenuto 1.029.196 voti, il 50,4% delle preferenze. Il candidato del Partito democratico ha battuto Andrew Cuomo, ex dem presentatosi come indipendente, che di consensi ne ha avuti 849.816, raggiungendo il 41,6%. Sconfitto anche il repubblicano Curtis Sliwa: 145. 🔗 Leggi su Iltempo.it

