Da un lato auto in sosta danneggiate, con i vetri di alcuni dei finestrini ancora presenti sull’asfalto. Dalla parte opposta, a poche decine di metri, gli immancabili "sacchi neri", abbandonati da ignoti nell’erba. Così si presentava nella tarda mattinata di ieri il parcheggio di via Galileo Ferraris, teoricamente ad uso principale dei clienti del vicino supermercato. In pratica però, non è possibile impedirne l’accesso: la sbarra all’ingresso risulterebbe infatti disattivata (anche alla luce di alcuni atti vandalici che avrebbe subito in passato) ed in ogni caso ci sarebbe una seconda via d’ingresso dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali alle Badie. Automobili nel mirino. Finestrini in frantumi