Van de Ven segna un gol assurdo per il Tottenham in Champions League | 75 metri di folle corsa

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Tottenham sono rimasti tutti a bocca aperta davanti all'azione personale di van de Ven, capace di correre 75 metri di campo e poi segnare completamente indisturbato: ha spaccato in due il Copenhagen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

van de ven segnaVan de Ven segna un gol assurdo per il Tottenham in Champions League: 75 metri di folle corsa - Al Tottenham sono rimasti tutti a bocca aperta davanti all'azione personale di van de Ven, capace di correre 75 metri di campo e poi segnare completamente ... Si legge su fanpage.it

van de ven segnaVan de Ven del Tottenham alla Weah: coast to coast e gol meraviglioso - Di mestiere fa il difensore centrale ma ha già segnato sei gol stagionali. Segnala sport.sky.it

van de ven segna??Champions | Liverpool avanti col Real, Van de Ven gol ASSURDO! Bayern?? | OneFootball - Di seguito tutte le sfide della notte di Champions con i fatti ... Da onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Van De Ven Segna