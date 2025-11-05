Valorizzazione e recupero degli edifici sacri in provincia | prefettura e Fec fanno il punto

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riunione in prefettura per monitorare i progetti di valorizzazione e recupero del patrimonio della provincia di Chieti, in collaborazione con il Fec-Fondo edifici di culto del Ministero dell’interno diretto dal prefetto Alessandro Tortorella.L’incontro, presieduto dal prefetto Gaetano Cupello, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Fondazione Comunità Novarese, 130mila euro per gli edifici sacri - La Fondazione Comunità Novarese ha approvato cinque progetti per il 'Bando 'Patrimonio di comunità - Come scrive ansa.it

Fondi per il recupero di Palazzo Annoni a Capriano - Il Comune di Briosco ottiene finanziamenti per il recupero del Palazzo Annoni grazie al decreto del vicepremier Salvini. Riporta ilgiorno.it

Recupero e valorizzazione di Villa Lante, «si parte». Visite di notte, veicoli elettrici, ricircolo dell'acqua - A Bagnaia in rampa di lancio “l’intervento di recupero, fruizione e valorizzazione di Villa Lante”. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Valorizzazione Recupero Edifici Sacri