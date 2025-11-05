Valorizzazione del Mercato Albinelli | il Consiglio dice sì a investimenti promozione e riqualificazione

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Predisporre un piano di valorizzazione del Mercato Albinelli; potenziare il sostegno tra il Comune di Modena, il Consorzio e gli esercenti; implementare iniziative di marketing territoriale e campagne di comunicazione; proseguire gli investimenti pubblici per migliorarne la struttura e avviare un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

