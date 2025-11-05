Valmontone calcio Conte | Il match con la Nocerina sarà molto stimolante
Valmontone (Rm) – Il Valmontone si arrampica sempre più in alto. I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno vinto ancora per 3-0: dopo l’Albalonga, caduta la settimana precedente sul campo “amico” di Anagni, è toccato all’Anzio dover cedere ai giallorossi sul terreno di gioco di Pontinia. “Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Valmontone (calcio, serie D), Conte: “Il match con la Nocerina? Sarà molto stimolante” - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=597263 - facebook.com Vai su Facebook
Valmontone (calcio, serie D), Conte: “Il match con la Nocerina? Sarà molto stimolante” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Valmontone (Rm) – Il Valmontone si arrampica sempre più in alto. Si legge su osservatoreitalia.eu
Valmontone-Orvietana 1-0: una rete di Chiarella regala gli ottavi di finale - Orvietana di Mercoledì 22 ottobre 2025: arriva in avvio di match che regala il passaggio del turno, prossimo avversario l'Ancona ... Da calciomagazine.net
Valmontone (calcio, serie D), Di Marco: “Vittoria in Coppa importante, ora pensiamo all’Albalonga” - Dopo due sconfitte consecutive in campionato contro le due battistrada (prima il Trastevere secondo e ... Secondo osservatoreitalia.eu