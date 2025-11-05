Valmadrera festeggia i 100 anni di Remo Arrigucci artigiano toscano con il cuore viola
Un secolo di vita, una storia che attraversa il dopoguerra italiano e l'esperienza della migrazione interna dal Sud al Nord del Paese. Remo Arrigucci, originario di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, ha spento le sue prime cento candeline martedì 4 novembre 2025 nella sua casa di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
VALMADRERA FESTEGGIA I 100 ANNI DI REMO ARRIGUCCI - VALMADRERA – Anche un uomo si aggiunge ai centenari valmadreresi: oggi, presso la sua casa di via Promessi Sposi, ha compiuto 100 anni Remo Arrigucci, nato appunto il 4 novembre del 1925. Scrive lecconews.news