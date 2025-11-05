Valery Gergiev contro il Comune di Milano | Penalizzato dalle regole del Pgt Ma il maestro amico di Putin perde

Milano – Valery Gergiev contro il Comune di Milano. Il direttore d'orchestra amico di Vladimir Putin contro l'istituzione che lo ha indirettamente bandito dalla Scala dopo la mancata presa di distanza dall'invasione russa dell'Ucraina. Stavolta, però, non stiamo parlando della querelle andata in scena a fine febbraio 2022, quando il sindaco e presidente del Piermarini Giuseppe Sala chiese all'artista russo, reduce dal debutto dell'opera "La Dama di picche", di schierarsi pubblicamente contro il conflitto scatenato da Mosca. La risposta non arrivò mai, tanto che Gergiev non mise più piede nel tempio di via Filodrammatici.

