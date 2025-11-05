Valditara | Firmato il contratto 2022-2024 con ulteriori aumenti per docenti e ATA È il secondo siglato con questo Governo

“È stato siglato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico. È un risultato storico: per la prima volta nella scuola italiana garantiamo continuità contrattuale e ci sono tutte le premesse per chiudere il più presto possibile anche quello del triennio 2025-2027. Con la firma di quest'ultimo si raggiungerebbe un traguardo senza precedenti: tre contratti sottoscritti durante il mandato di un solo Governo”, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dopo anni di blocco, il Ministro ha rivendicato la centralità restituita al personale scolastico: “Gli stipendi erano fermi da molti anni, dal 2009 al 2018, sotto diversi Governi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara: “Firmato il contratto 2022-2024 con ulteriori aumenti per docenti e ATA. È il secondo siglato con questo Governo"

