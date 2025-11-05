Valanghe in Nepal | sale a sette il numero degli italiani dispersi

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si teme per altri cinque italiani in Nepal, oltre ai due già considerati dispersi. È quanto emerge da una nota della Farnesina, secondo cui "non si hanno notizie di sette connazionali, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, nella zona di Yalung Ri, duramente colpita dalle valanghe che negli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

valanghe nepal sale setteStrage di italiani in Nepal, 3 morti confermati. Farnesina: sette ancora dispersi, continuano le ricerche - I corpi di Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono giunti a Kathmandu. msn.com scrive

valanghe nepal sale setteNepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore ... Lo riporta msn.com

Valanga travolge campo base degli alpinisti in Nepal: un italiano tra i sette morti, altri 4 scalatori feriti - La valanga si è abbattuta sul campo base del gruppo di scalatori uccidendo sette persone tra cui due guide nepalesi e cinque cittadini stranieri ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Valanghe Nepal Sale Sette