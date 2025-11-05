Valanghe in Nepal | sale a sette il numero degli italiani dispersi
Si teme per altri cinque italiani in Nepal, oltre ai due già considerati dispersi. È quanto emerge da una nota della Farnesina, secondo cui "non si hanno notizie di sette connazionali, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, nella zona di Yalung Ri, duramente colpita dalle valanghe che negli. 🔗 Leggi su Today.it
La tragedia sulle montagne hilalayane del #Nepal dove violente tempeste di neve e valanghe hanno travolto e ucciso 9 alpinisti in 2 diversi incidenti. Tra le vittime ci sarebbero anche 5 italiani - X Vai su X
Tg2. . La tragedia sulle montagne hilalayane del #Nepal dove violente tempeste di neve e valanghe hanno travolto e ucciso 9 alpinisti in 2 diversi incidenti. Tra le vittime ci sarebbero anche 5 italiani - facebook.com Vai su Facebook
Strage di italiani in Nepal, 3 morti confermati. Farnesina: sette ancora dispersi, continuano le ricerche - I corpi di Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono giunti a Kathmandu. msn.com scrive
Nepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore ... Lo riporta msn.com
Valanga travolge campo base degli alpinisti in Nepal: un italiano tra i sette morti, altri 4 scalatori feriti - La valanga si è abbattuta sul campo base del gruppo di scalatori uccidendo sette persone tra cui due guide nepalesi e cinque cittadini stranieri ... Si legge su fanpage.it