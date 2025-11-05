Valanghe in Nepal Farnesina | sette ancora dispersi continuano le ricerche
Roma, 5 novembre 2025 - Tre alpinisti italiani dichiarati morti e 7 ancora dispersi, è il terribile bilancio della serie di valanghe che si sono abbattute in diverse aree dell'Himalaya nepalese, travolgendo molti scalatori fra cui alcuni italiani, fa sapere la Farnesina. Tre alpinisti italiani dichiarati morti. Una di queste slavine ha investito e ucciso Stefano Farronato e Alessandro Caputo durante l'ascesa del Pambari, montagna alta 6.887 metri nell'Himalaya nepalese. I loro corpi sono stati recuperati in area Manaslu Peak e le salme sono arrivate da alcune ore a Kathmandu. In giornata saranno espletate le formalità per il rientro in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
