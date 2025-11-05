"Mi ricordo bene quando è successo, era il 2015. Quando l’altro giorno ho letto la notizia ho pensato che potesse essere lo stesso. Quello che è successo è ancora vivo, e proprio per questo preferisco non parlarne perché vorrebbe dire riaprire una vecchia ferita che mi provoca ancora sofferenza e dolore". Pronuncia quelle parole con un filo di voce Kadijia, 74 anni, di origine indiana, ad Alzano Lombardo dal 1981, perché rimanda a suo marito, Luigi Novelli, il secondo anziano che era stato accoltellato da Vincenzo Lanni in quell’agosto di dieci anni fa. Ad Alzano Lombardo, ed era lo stesso Vincenzo Lanni arrestato per l’aggressione di piazza Gae Aulenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val Seriana, 20 agosto 2015 : "Luigi tornava dalla biblioteca. Dopo non è più uscito di casa"