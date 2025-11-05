Vagnoli ha perso malamente La nota del Pd di Bibbiena e l' incontro con Filippo Boni
Il Pd di Bibbiena interviene a seguito dei risultati delle ultime regionali.“Le elezioni regionali 2025 - si legge - confermano alcune tendenze chiare: forte affermazione del centrosinistra, disfatta del centrodestra e crescente astensionismo. Il Pd, primo partito regionale con il 34,4%, ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
"Vagnoli ha perso malamente". La nota del Pd di Bibbiena e l'incontro con Filippo Boni - Il Partito Democratico all'attacco del primo cittadino dopo la tornata elettorale. Lo riporta arezzonotizie.it