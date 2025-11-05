Vaciago duro su quel bianconero | Sta diventando un meme vivente! Poi sul mercato | C’è il timore che la Juve abbia gettato via un’altra estate
Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato così il pareggio della Juve contro lo Sporting. Queste le sue dichiarazioni. La Juventus è calcisticamente viva. Questa l’analisi di Guido Vaciago su Tuttosport, che sottolinea i primi segnali incoraggianti della “cura Spalletti” e la sensazione di una gestione tecnica più seria. I bianconeri producono ora « veri tiri in porta», un miglioramento rispetto allo spirito agguerrito ma meno produttivo di inizio stagione. Champions a rischio e flop del mercato estivo Nonostante i progressi, restano i limiti di una squadra «povera di campioni e avara di qualità». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
