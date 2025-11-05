Vacanze di Natale | un italiano su due partirà con il proprio animale domestico
Le cifre dello scorso anno confermano il trend in ascesa delle polizze PET. Coviello (Mirassicura): “Cambio culturale significativo, animali sempre più considerati membri della famiglia e questo si riflette nella crescente domanda di soluzioni dedicate”. NAPOLI – In vista delle festività natalizie 2025-26, il settore turistico e assicurativo guarda con attenzione a una tendenza ormai . 🔗 Leggi su 2anews.it
