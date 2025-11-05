Va in bagno e si abbassa i pantaloni ma era in diretta streaming in consiglio comunale | Premuto per errore

L'imbarazzante episodio durante il consiglio comunale di Glasgow, in Scozia, quando uno dei consiglieri si è dimenticato la webcam accesa ed è andato in bagno con tutto il computer, abbassandosi i pantaloni e sedendosi sul water prima di essere bloccato dei suoi colleghi, appena in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

- Bambini scendiamo giù ed andiamo in cortile, ma voglio che siate responsabili: in classe per le scale nel corridoio non si salta e non si corre. In cortile sì. Andate in bagno e scendiamo. Poco dopo E. disattende le mie indicazioni, è proprio lì che corre e salta - facebook.com Vai su Facebook

"BAGNO LE SALINE S.N.C. DI MADONNA ALESSANDRO" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Si abbassa i pantaloni allo stadio e aggredisce il custode dello stadio - SAN BENEDETTO La vigilia dello scontro diretto più atteso della serie D fra Teramo e Samb che verrà disputato allo stadio Bonolis di Teramo ha avuto dell’incredibile. Da corriereadriatico.it

Atti osceni davanti a due minorenni, choc a Matelica: 27enne (si era abbassato i pantaloni in auto) finisce agli arresti domiciliari, - A marzo scorso, infatti, a seguito di una chiamata al 112, i carabinieri erano piombati sul posto in cui era stata segnalata la presenza di un uomo che s’era abbassato i pantaloni davanti a due ... Lo riporta corriereadriatico.it