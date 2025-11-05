Va arrestato poi… Garlasco retroscena shock su Sempio | clamorosa svolta

C’è un nome che, a distanza di quasi vent’anni, torna prepotentemente a galla nel giallo più discusso d’Italia: Andrea Sempio, l’amico d’infanzia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Una vicenda che sembrava chiusa, dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, ma che negli ultimi giorni ha subito un’improvvisa riapertura. Retroscena, intercettazioni mai del tutto chiarite e nuove ipotesi investigative stanno gettando ombre su un passato che molti credevano sepolto per sempre. Leggi anche: Garlasco, nuova rivelazione sull’avvocato Massimo Lovati L’inchiesta dimenticata del 2017. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Va arrestato, poi…”. Garlasco, retroscena shock su Sempio: clamorosa svolta

