Utrecht – Porto | probabili formazioni analisi e pronostico Europa League
Giovedì 6 novembre 2025 lo Stadion Galgenwaard sarà il teatro della sfida tra FC Utrecht e Porto, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Calcio d’inizio alle 17:45, con le due squadre in cerca di punti preziosi per indirizzare il proprio cammino europeo. Utrecht, serve una svolta in Europa. Il percorso dell’ Utrecht in questa Europa League è stato finora in grande salita: tre partite, tre sconfitte, nessun gol segnato. Un ruolino di marcia che costringe gli olandesi all’ultimo posto del girone e che li obbliga a cercare una reazione immediata davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
