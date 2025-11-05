Usa | Trump elezioni perse perchè non ero sulla scheda e per shutdown

Milano, 5 nov. (LaPresse) – “‘Trump non era sulla scheda elettorale e lo shutdown sono state le due ragioni per cui i repubblicani hanno perso le elezioni stasera’, secondo i sondaggisti”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la vittoria del democratico socialista Zohran Mamdani nel voto per eleggere il nuovo sindaco di New York City e l’elezione di due democratici come nuovi governatori degli Stati della Virginia e del New Jersey. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: Trump, elezioni perse perchè non ero sulla scheda e per shutdown

