Usa spingono per una forza a Gaza | prime unità già a gennaio
Una bozza di risoluzione degli Stati Uniti è sul tavolo del Consiglio di Sicurezza per creare una Forza di sicurezza internazionale a Gaza con prime unità operative da gennaio. Il testo, circolato a New York, fissa un mandato iniziale di almeno due anni, con orizzonte al 2027 e possibilità di proroga, secondo Axios. La bozza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Gaza, il piano Usa: “La Forza di sicurezza internazionale avrà il compito di imporre la pace. Già a gennaio le prime truppe” - La bozza di risoluzione prevede una missione di imposizione della pace con ampi poteri fino al 2027, concordata con Israele ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Il piano USA per la Forza di stabilizzazione a Gaza: fra i compiti anche la smilitarizzazione di Hamas? - Gli USA hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell’Onu a sostegno del piano di pace di Donald Trump a Gaza. Lo riporta strettoweb.com
ONU, il piano Usa per Gaza: forza internazionale di stabilizzazione fino al 2027 - Saranno di almeno due anni i mandati dell’amministrazione transitoria a guida americana e della forza internazionale di stabilizzazione che ... Riporta iltempo.it