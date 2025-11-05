Usa spingono per una forza a Gaza | prime unità già a gennaio

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bozza di risoluzione degli Stati Uniti è sul tavolo del Consiglio di Sicurezza per creare una Forza di sicurezza internazionale a Gaza con prime unità operative da gennaio. Il testo, circolato a New York, fissa un mandato iniziale di almeno due anni, con orizzonte al 2027 e possibilità di proroga, secondo Axios. La bozza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

