Usa | salgono a 7 i morti in incidente cargo Ups a Louisville

Louisville (Kentucky, Usa), 5 nov. (LaPresseAP) – Sono saliti ad almeno 7 i morti nello schianto di un aereo cargo UPS che è precipitato ed è esploso mentre decollava dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, nel Kentucky. Almeno 11 persone sono rimaste ferite. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 costruito nel 1991, è precipitato intorno alle 17.15 ora locale (le 23.15 di ieri in Italia) mentre era in partenza per Honolulu dall’UPS Worldport. Un video mostra le fiamme sull’ala sinistra dell’aereo e una scia di fumo. L’aereo si solleva leggermente da terra prima di schiantarsi ed esplodere in un’enorme palla di fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: salgono a 7 i morti in incidente cargo Ups a Louisville

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nepal, gli alpinisti italiani morti salgono a sei Fra loro Caputo, Farronato e il fotografo Cocco - facebook.com Vai su Facebook

Valanga in Alto Adige, salgono a cinque morti: trovati i corpi dei due scialpinisti dispersi - X Vai su X

Usa, incidente di aereo cargo a Louisville: almeno sette morti - Almeno 7 morti e 11 feriti: è il bilancio dello schianto di un aereo cargo Ups, che si è schiantato al decollo all'aeroporto di Louisville, in Kentucky, innescando un enorme incendio che ha lasciato ... Secondo ilgiornale.it

Aereo cargo si schianta negli Usa, almeno 7 morti e diversi feriti - E' di almeno sette morti e diversi feriti il bilancio dello schianto di un aereo cargo poco dopo il decollo da Louisville, negli Stati Uniti centro- Secondo ansa.it

Usa, salito a 4 morti bilancio sparatoria in chiesa mormona Michigan - E' salito a 4 morti e otto feriti il bilancio dell'attacco perpetrato domenica da un ex marine contro una chiesa della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi ... Secondo quotidiano.net