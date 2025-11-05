Usa nuovo sindaco Mamdani contro Trump | New York è città d' immigrati sono musulmano non mi scuso per questo tycoon | Ora si comincia! - VIDEO

Dal palco del suo primo discorso pubblico post elezione, Zohran Mamdani ha sfidato direttamente Trump, rivendicando le radici immigratorie della Grande Mela come un dato storico e sociale che l'"imperialismo Usa" non può cancellare "New York rimarrà una città di immigrati, una città costruita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, nuovo sindaco Mamdani contro Trump: "New York è città d'immigrati, sono musulmano, non mi scuso per questo", tycoon: "Ora si comincia!" - VIDEO

