Usa | Mamdani New York ha mostrato a nazione come sconfiggere Trump

5 nov 2025

New York (New York, Usa), 5 nov. (LaPresseAP) – “New York rimarrà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati e, a partire da stasera, guidata da un immigrato”, ha detto il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria, aggiungendo che “se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è proprio la città che lo ha visto nascere”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

