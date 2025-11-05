Usa | Mamdani New York ha mostrato a nazione come sconfiggere Trump

New York (New York, Usa), 5 nov. (LaPresseAP) – “New York rimarrà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati e, a partire da stasera, guidata da un immigrato”, ha detto il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria, aggiungendo che “se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è proprio la città che lo ha visto nascere”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: Mamdani, New York ha mostrato a nazione come sconfiggere Trump

Altre letture consigliate

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook

Il console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis attacca il principale candidato democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani: rappresenta un "chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica" di New York. #ANSA - X Vai su X

Usa: storico tris dem, Mamdani eletto sindaco a New York - Primo test amaro per Donald Trump a un anno dalla sua vittoria e dalle prossime elezioni di midterm: i dem fanno un tris dal sapore storico nell'election day del 4 novembre, im ... Secondo msn.com

ELEZIONI NEW YORK/ Vince Mamdani, il sindaco “comunista” al bivio tra città ideale e disastro metropolitano - I dem vincono a New York con Mamdani, ma anche in New Jersey e Virginia. Scrive ilsussidiario.net

Zohran Mamdani sindaco di New York, il primo discorso: «Nuova era di cambiamento politico, saremo la luce» - Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha promesso una «nuova era» di cambiamento politico, ha evocato più volte la ... Segnala ilmessaggero.it