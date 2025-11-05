USA lo shutdown record di 36 giorni costa 11 mld$ ma potrebbe arrivare a 14 Trump | Abbiamo perso a New York per questo

Negli Stati Uniti il governo è entrato nel 36esimo giorno di shutdown, che ha reso questo periodo di chiusura delle attività federali il più lungo e costoso di sempre Non c'è accordo tra Democratici e Repubblicani per porre fine allo shutdown, nemmeno con un esercizio provvisorio La sospensio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - USA, lo shutdown record di 36 giorni costa 11 mld$ ma potrebbe arrivare a 14, Trump: "Abbiamo perso a New York per questo"

Scopri altri approfondimenti

#SHUTDOWN USA .... Siamo vicini al record di durata. La paralisi dura ormai da oltre un mese, siamo vicini al record stabilito da Donald Trump nel suo primo mandato con 35 giorni tra il 2018 e il 2019: la sospensione delle attività del governo considerate non - facebook.com Vai su Facebook

Oggi negli USA, 31esimo giorno di #shutdown governativo, si eguaglia il record di serrata più lunga. Chi vince la battaglia dell’opinione pubblica? Da sondaggio Washington Post, più dura lo shutdown meno ci guadagnano i Democratici. Come spiegato al Tel - X Vai su X

Lo shutdown negli Stati Uniti entra nel 36esimo giorno. È il più lungo di sempre - La chiusura parziale dell'amministrazione federale americana dura da 36 giorni con ripercussioni su servizi e lavoratori pubblici ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Usa, shutdown arrivato al 36esimo giorno, record assoluto superato. Trump: "Abbiamo perso a New York per questo" - Centinaia di migliaia di dipendenti federali sono senza stipendio da più di un mese e non si trova l'accordo politico ... Lo riporta affaritaliani.it

Lo Shutdown USA è diventato il più lungo della storia: cosa succede, tra stipendi bloccati e voli cancellati - Lo Shutdown entra nel 36esimo giorno: è il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Si legge su fanpage.it