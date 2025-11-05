Usa lo shutdown è il più lungo della storia Ecco cosa sta succedendo

Panorama.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo shutdown attualmente in corso negli Stati Uniti ha ormai raggiunto il triste primato di “ più lungo della storia ”. È un problema, perché la sospensione di tutte le attività governative non essenziali (questo il significato del termine che letteralmente significa “chiusura”) per 36 giorni e oltre comincia a farsi sentire su tutto il Paese. Tutti ne sono coinvolti, amministrazione, cittadini più deboli e milioni di dipendenti federali. Partiamo dal principio. Lo shutdown del governo federale è iniziato il 1º ottobre 2025, a causa del fallimento del Congresso nell’approvare la legge di finanziamento per l’anno fiscale 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

usa lo shutdown 232 il pi249 lungo della storia ecco cosa sta succedendo

© Panorama.it - Usa, lo shutdown è il più lungo della storia. Ecco cosa sta succedendo

Leggi anche questi approfondimenti

Usa, con il muro dei democratici sale il rischio di shutdown. I possibili scenari - I democratici, infatti, hanno detto che non sosterranno il disegno di legge provvisorio redatto dai repubblicani per finanziare il governo ... Da tg24.sky.it

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... Lo riporta tg24.sky.it

Usa, cos'&#232; e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso - Come un interruttore che spegne un circuito: è forse questa la similitudine più semplice per spiegare cos'è lo shutdown amministrativo negli Stati Uniti, cioè il blocco delle attività governative non ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Shutdown 232 Pi249