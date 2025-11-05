Usa lo shutdown è il più lungo della storia Ecco cosa sta succedendo

Lo shutdown attualmente in corso negli Stati Uniti ha ormai raggiunto il triste primato di “ più lungo della storia ”. È un problema, perché la sospensione di tutte le attività governative non essenziali (questo il significato del termine che letteralmente significa “chiusura”) per 36 giorni e oltre comincia a farsi sentire su tutto il Paese. Tutti ne sono coinvolti, amministrazione, cittadini più deboli e milioni di dipendenti federali. Partiamo dal principio. Lo shutdown del governo federale è iniziato il 1º ottobre 2025, a causa del fallimento del Congresso nell’approvare la legge di finanziamento per l’anno fiscale 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Usa, lo shutdown è il più lungo della storia. Ecco cosa sta succedendo

