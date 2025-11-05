Usa incidente di aereo cargo a Louisville | almeno sette morti

Almeno 7 morti e 11 feriti: è il bilancio dello schianto di un aereo cargo Ups, che si è schiantato al decollo all'aeroporto di Louisville, in Kentucky, innescando un enorme incendio che ha lasciato una densa colonna di fumo nero sulla zona. Il governatore Andy Beshear ha dichiarato che è probabile che questi numeri aumentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 ora mentre era in partenza per Honolulu dall'aeroporto internazionale Muhammad Ali, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. In un video si vedono fiamme sull'ala sinistra dell'aereo e una scia di fumo. Il velivolo si è poi sollevato leggermente da terra prima di finire al suolo ed esplodere in un'enorme palla di fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Usa, incidente di aereo cargo a Louisville: almeno sette morti

