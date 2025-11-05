Usa in Virginia e New Jersey elette prime governatrici donne le dem Spanberger e Sherrill Trump | Perso perché mio nome non era su schede elettorali

Una triplette storica, dove nel più grande election day dall'inizio del secondo mandato di Trump, i democratici hanno riportato significative vittorie. In Pennsylvania poi 3 giudici di sinistra della Corte Suprema sono stati confermati per un ulteriore mandato decennale Il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

