Usa il voto dei musulmani alle midterm | un possibile effetto Mamdani

Nel cuore dell’America che tra un anno passerà dalle forche caudine delle midterm, serpeggia un’inquietudine nuova. Da Dearborn al Queens, da Houston ad Atlanta, il voto musulmano è diventato una variabile decisiva e imprevedibile. Non tanto per il peso numerico – poco più dell’1% della popolazione adulta – quanto per il suo significato politico. L’America che si specchia nelle sue urne musulmane non è più quella dell’ 11 settembre: è un Paese che comincia a fare i conti con la propria doppia coscienza, quella dei “noi” e dei “loro” che Mahmood Mamdani, padre del neoletto sindaco di New York, aveva descritto vent’anni fa come la malattia costitutiva dell’Occidente post-terrorismo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

