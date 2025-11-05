Usa il VIDEO di quando Mamdani dichiarò | Premier israeliano sarà arrestato a NY secondo legge internazionale e Netanyahu rispose | Sta scherzando

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento di questa estate, il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani chiariva apertamente l'intenzione di un possibile arresto di Netanyahu nel caso in cui il leader israeliano avesse messo piede in citta. All'epoca dei fatti però, Netanyahu snobbò la "minaccia", forte dell'appoggio di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, il VIDEO di quando Mamdani dichiarò: "Premier israeliano sarà arrestato a NY secondo legge internazionale", e Netanyahu rispose: "Sta scherzando"

